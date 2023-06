Am heutigen Mittwoch, den 14.06.2023, findet im Final Four der Nations League 2023 das erste Halbfinale zwischen der Niederlande und Kroatien statt. Die von Bondscoach Ronald Koeman betreute Elftal trifft auf das Team von Trainer Zlatko Dalic. Sowohl die Niederlande als auch Kroatien haben sich in schweren Gruppen durchgesetzt. Die Niederländer haben unter anderem Belgien und Polen hinter sich gelassen, während Kroatien sich gegen Dänemark und Frankreich durchsetzte. Die Niederlande sind Gastgeber des Turniers für das sich auch Italien und Spanien qualifiziert haben.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Halbfinale zwischen der Niederlande und Kroatien und die Übertragung im TV und Stream.

Nations League 2023, Halbfinale – Niederlande vs. Kroatien: Uhrzeit, Übertragung

Das Nations League-Halbfinale zwischen der Niederlande und Kroatien findet am Mittwoch, den 14.06.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 20:45 Uhr im De Kuip in Rotterdam.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Niederlande, Kroatien

: Niederlande, Kroatien Wettbewerb : Nations League Final Four 2023, Halbfinale

: Nations League Final Four 2023, Halbfinale Datum und Uhrzeit : 14.06.2023, 20:45 Uhr

: 14.06.2023, 20:45 Uhr Stadion/Spielort : De Kuip, Rotterdam

: De Kuip, Rotterdam Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)

Luka Modric bestreitet heute in der Nations League gegen die Niederlande sein 165. Länderspiel für Kroatien.

© Foto: Tom Weller/dpa

Nations League-Halbfinale heute: Wer überträgt Niederlande gegen Kroatien im Free-TV?

Hier gibt es leider schlechte Nachrichten für alle Fans. Das Nations League-Halbfinale zwischen der Niederlande und Kroatien wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN hat die exklusiven Übertragungsrechte für diese Partie in der UEFA Nations League und zeigt das Spiel Niederlande gegen Kroatien live und in voller Länge auf seinem Kanal DAZN 1. Die Übertragung beginnt um 20:35 Uhr mit den Vorberichten. Kommentator ist Flo Hauser mit dem Experten Max Nicu.

Gibt es heute einen kostenlosen Stream für Niederlande gegen Kroatien?

Für das Halbfinale in der Nations League 2023 gibt es keinen kostenlosen Livestream. Allerdings kann das Spiel zwischen der Niederlande und Kroatien bei DAZN kostenpflichtig mit einem Abonnement gestreamt werden.

Alle Informationen zur Übertragung am 14.06.2023 um 20:45 Uhr im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Livestream: DAZN, Onefootball

