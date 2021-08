Aufgeräumt, bodenständig, verbindlich. So hat sich Hansi Flick am Dienstagmittag als neuer Bundestrainer vorgestellt. Bei seiner Präsentation auf der Großbaustelle der neuen DFB-Verbandsakademie in Frankfurt gab sich der neue Bundestrainer gut gelaunt. Der 56-Jährige versprühte die vom Deutschen Fußball-Verbund gewünschte Aufbruchsstimmung. Keine Frage: Da saß jemand auf dem Podium der Pressekonferenz, der richtig Lust auf seine neue Auf...