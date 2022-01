Nach drei weiteren Corona-Ausfällen gehen Deutschlands Handballer personell geschwächt in das erste EM-Hauptrundenspiel gegen Spanien. Für das Duell mit dem Titelverteidiger an diesem Donnerstag (18.00 Uhr/ARD) stehen Bundestrainer Alfred Gislason nur noch 13 Spieler zur Verfügung. Die DHB-Auswahl geht somit als krasser Außenseiter in die Partie. Weitere Gegner in der zweiten Turnierphase sind der EM-Dritte Norwegen, der WM-Zweite Schweden und Russland.