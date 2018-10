Großer Preis von Japan Hamilton auch im dritten Formel-1-Training vor Vettel

Suzuka / DPA

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat auch im dritten Formel-1-Training in Japan die schnellste Runde gedreht.

Der britische WM-Spitzenreiter verwies im verregneten Suzuka seinen Titelrivalen Sebastian Vettel im Ferrari mit 0,116 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Dritter in der letzten Übungseinheit vor der Qualifikation wurde Vettels finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen.

Der 33 Jahre alte Hamilton hatte am Freitag schon die ersten beiden Trainings klar für sich entschieden. Der Titelverteidiger geht damit als Favorit in den fünftletzten Grand Prix des Jahres. In der WM-Gesamtwertung liegt Hamilton vor dem Japan-Rennen am Sonntag (7.10 Uhr MESZ) bereits 50 Punkte vor Vettel, der aus eigener Kraft in diesem Jahr nicht mehr Weltmeister werden kann.

Ärgerlich verlief das Abschlusstraining für Renault-Pilot Nico Hülkenberg. Der Rheinländer verlor kurz vor Ende die Kontrolle über sein Auto und krachte in die Streckenbegrenzung. Danach wurde die Einheit abgebrochen. Hülkenberg, der zu diesem Zeitpunkt 15. war, blieb offenkundig unverletzt. Es war jedoch zunächst unklar, wie schwer sein Renault beschädigt ist und ob der 31-Jährige in der Qualifikation starten kann.

