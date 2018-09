Schwimmen Zwei achte Plätze bei der Senioren-EM im Freiwasser

Ulm / swp

Zum Höhepunkt und zugleich zum Abschluss der Freiwassersaison ging es für Jeanette Seitz und Bernd Iser (beide AK 40) zur Freiwasser-EM der Masters ins slowenische Bled. Umrahmt von Bergen wurden dort im glasklaren Bleder See die Rennen über drei und fünf Kilometer Freistil ausgetragen.

Jeanette Seitz bestritt beide Rennen und zeigte sich dabei in Bestform. Von ihrer anfänglichen Nervosität war während der Wettkämpfe nichts mehr zu spüren. So ging sie die drei Kilometer, die mit einem Sprint begonnen wurden, beherzt an und fand danach in ihr eigenes, gleichmäßiges Tempo. Unbeeindruckt von der Konkurrenz behielt sie die Ideallinie stets im Blick und schlug nach 39:50,3 Minuten als Achte im starken Teilnehmerfeld ihrer Altersklasse an.

Tags darauf stand die Fünf-Kilometer-Strecke auf dem Programm. Bei strahlendem Sonnenschein durfte der ebenfalls topfitte Bernd Iser als erster der beiden Ulmer Schwimmer ins 21,5 Grad kühle Nass des Bleder Sees springen. Souverän legte er die ersten 2,5km vorbei an der Insel in Richtung Wendeboje zurück. Auf dem Rückweg plagten ihn jedoch starke Magenkrämpfe, woraufhin er sein Tempo etwas drosseln musste. Trotz dieser Probleme kämpfte Iser sich durch und schlug unter der von ihm gesetzten Zeit von 1:25 Stunden an (1:24:30,6) an.

Jeanette Seitz konnte sich nach etwa 500 Metern einer Zweiergruppe anschließen, die bis zur Hälfte der Strecke ein konstantes Tempo vorlegte. Das Umrunden der Wendeboje wurde dann von den zwei vor Seitz liegenden Französinnen genutzt, um das Tempo zu verschärfen. Sie hielt aber dagegen und konnte auch die weiteren Tempowechsel gut mitgehen. Am Ende des Rennens schaffte sie es sogar noch, zu einem Zielsprint anzusetzen. Mit hauchdünnem Rückstand von 0,3 Sekunden konnte sie in 1:11:44,2 Minuten den achten Platz vom Vortag wiederholen und freute sich damit über ihr bestes Ergebnis bisher bei einer EM.