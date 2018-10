Tischtennis Von wegen Zelluloid

Wäschenbeuren / Von Günter Burkhardt

Das war ein denkwürdiges Spiel. Der FTSV Ditzenbach/Gosbach war als verlustpunktfreier Bezirksliga-Tabellenführer zum Zweiten TSV Wäschenbeuren gereist und hatte sich durchaus etwas ausgerechnet. Am Ende stand eine deprimierende 1:9-Niederlage für den FTSV, verursacht durch den Ball.

Von wegen Zelluloid. Weil dieses Material mittlerweile wegen seiner Brennbarkeit als Gefahrgut eingestuft wird, wird es durch einen neuen Plastikball ersetzt. Auf den ersten Blick haben diese neuen Bälle, die ab der kommenden Saison Pflicht sind, ganz ähnliche Eigenschaften. Doch wenn man genauer hinschaut, merkt man schnell, dass das nicht stimmt. Der Ball ist etwas größer, schwerer und damit langsamer und er nimmt weniger Rotation an.

Der TSV Wäschenbeuren hat schon in dieser Saison auf den neuen Ball umgestellt und trainiert deswegen schon lange damit. Für den FTSV war es das erste Spiel mit dem ABS-Plastikball und es wurde zu einem Debakel. Gleich alle vier Doppel gingen an die Gastgeber. Lediglich Presthofer/Lorenzon gelang ein Satzgewinn.

Das sonst so starke vordere Paarkreuz mit Günter Burkhardt und Thomas Bohrer konnte nicht sein gewohnt raffiniertes technisches Spiel aufziehen und war so gegen druckvolle Gastgeber chancenlos. Auch für Hubert Presthofer reichte es nur zu einem Satzgewinn. Jörg Schaubele, der sich wieder in aufsteigender Form präsentierte, war es vorbehalten, mit einem 3:1-Sieg den Ehrenpunkt für den FTSV zu holen. Auch am hinteren Paarkreuz gingen schließlich beide Punkte glatt an die Gastgeber, die damit punktgleich mit dem FTSV die Tabellenführung übernahmen.

Krimi ohne Happy-End

Ohne Spitzenspieler Bernhard Röckle unterlag die zweite Mannschaft des FTSV 5:9 beim TSV Heiningen II. Fast sämtliche knappen Spiele gingen an die Gastgeber. In den Doppeln siegten Gansloser/Hofer sicher, Brock/Basien unterlagen 1:3. Brachmann/Striebel lieferten einen Tischtennis-Krimi, in dem alle fünf Sätze in die Verlängerung gingen. Am Ende gewannen die Heininger.

Auch Chris Gansloser fehlte bei seiner 2:3-Niederlage etwas Glück. Immerhin gewann Isolde Brock ihre Fünfsatz-Partie. Der Knackpunkt war das Spiel von Mario Brachmann, der 11:13 im entscheidenden Satz verlor. Nach Denver Basiens Niederlage lag Ditzenbach/Gosbach 2:5 hinten. Am hinteren Paarkreuz spielte Ersatzmann Sven Hofer wieder groß auf, Armin Striebel scheint dagegen das Pech am Schläger zu kleben, auch er verlor im fünften Satz. Nach den Siegen von Gansloser und Brock keimte nochmals Hoffnung auf, doch die nächsten drei Punkte gingen jeweils mit 3:1 an die Heininger.