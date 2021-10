Was hatte Nehemiah Motte, Mittelblocker der Berlin Recycling Volleys, vor diesem Spiel gesagt? „Wenn Friedrichshafen und Berlin aufeinandertreffen, dann steht die Liga still“. Nun, leise war es am Samstagabend in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm nun wirklich nicht. 1403 Zuschauer sorgten für ein...