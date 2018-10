Judo Zwillinge mit gutem Start

Koper / swp

Beim European Judo Cup U18 im slowenischen Koper startete George Udsilauri (TSV Erbach) gut in die Wettkämpfe der Klasse bis 90 Kilo. Auch das Poolfinale gegen den Bulgaren Borislav Vladov entschied er mit Ippon für sich. Im Halbfinale wurde er dreimal mit Strafen belegt, so dass er sich im kleinen Finale gegen Andrej Yankovskyy zu beweisen versuchte. Über acht Minuten Kampfzeit hatte keiner einen entscheidenden Vorteil. Schließlich machte eine halbe Wertung des Slowenen den Traum von der Medaille für den Erbacher zunichte.

Daniel Udsilauri, in der Klasse plus 90 kg unterwegs, traf gleich im ersten Kampf auf den an Position 1 gesetzten Ungarn Varga. Nach beachtlichen sieben Minuten musste er sich geschlagen geben. In der Trostrunde erkämpfte er sich den dritten Platz.