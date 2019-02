Biathlon Zwei Silbermedaillen für DAV Ulm

Kaltenbrunn / uwe

Die deutschen Jugend-­Meisterschaften in Kaltenbrunn verliefen für den DAV Ulm wie die bisherige Saison: wechselhaft mit positiven Höhepunkten. Sabrina Braun (Einzel) und Charlotte Gallbronner (Sprint) holten Silbermedaillen.

Die Juniorinnen Lena Hanses und Marina Sauter hatten wegen gesundheitlicher Probleme ihre Saison schon vor den Titelkämpfen beendet. Florian Lipowitz versuchte es trotz aufkommender Halsschmerzen zwar, doch nach einem mäßigen Einzel-Wettkampf (25.) verzichtete er auf den Start beim Sprint am Samstag. Bei den beiden WM-Startern Philipp Lipowitz (9., 8./Junioren) und Mareike Braun (18., 17./Jugend 18/19) lief es nicht nach Wunsch – wie für die meisten anderen auch, die ihren Saisonhöhepunkt in der Slowakei hatten.

Das Wetter sorgte ebenfalls für gemischte Gefühle. Beim Einzel-Wettkampf setzte beständiger Nieselregen den Sportlern zu. Dazu waren die Ulmerinnen in der Jugend 16 vom Pech verfolgt: Erst ging das Gewehr von Charlotte Gallbronner kaputt. Bis die Schießstandleitung reagierte und das Ersatzgewehr brachte, waren mehr vier Minuten vergangen. Unter diesen Bedingungen war nicht mehr viel zu machen (17.). Noch schlimmer erwischte es Mara Biedenbach, der bei einem Sturz in der Abfahrt der Ski brach. Damit war der Wettkampf für sie beendet.

So war es an Sabrina Braun, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Mit einer soliden Laufleistung und gutem Schießen (3 Fehler), lief sie hinter der Bayerin Lara Vogl (3) auf den zweiten Platz. Im Sprint am Samstag – inzwischen bei strahlendem Sonnenschein – verpasste sie eine weitere Medaille als Vierte nur knapp. Der Lohn kam prompt: Sabrina Braun übernahm die Führung in der Deutschland-Pokal-Wertung und wurde für den IBU-Junior-Cup nominiert, der am Wochenende in Norwegen stattfindet.

Die zweite Medaille für den DAV Ulm holte Charlotte Gallbronner. Als dritte Starterin musste sie auf die Strecke und schaffte es, die Enttäuschung vom Vortag in Leistung umzuwandeln. Sie kam mit zwei Fehlern durch und hielt die Bestzeit, ehe Carina Gutmann (2) 4,9 Sekunden schneller ins Ziel kam. Ein sehr gutes Rennen zeigte zudem Mara Biedenbach, die als Siebte ihre beste Saisonplatzierung wiederholte (3./+1:03 Min.).