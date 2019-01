Leichtathletik Zwei Medaillen für SSV-Mehrkämpfer

sbe

Sie hatten mit drei Medaillen geliebäugelt, am Ende wurden es zwei – und das i-Tüpfelchen fehlte: Für die Mehrkämpfer des SSV Ulm 1846 erfüllten sich am Wochenende in Halle/Saale bei den Deutschen Hallenmeisterschaften im Mehrkampf nicht alle Hoffnungen.

Silber für Tim Nowak (5903 Punkte), Bronze für Manuel Eitel (5840): So lautete die Ausbeute der Ulmer Zehnkämpfer. Es war ein spannender und hochklassiger Wettbewerb, in dem die Platzierungen von Disziplin zu Disziplin wechselten.

Als Schnellster über 60 Meter (6,84 sec) und über 60 Meter Hürden (8,16 sec) eroberte Manuel Eitel sogar mehrmals die Führung. Mit 2,00 Metern im Hochsprung und einer Bestleistung im Stabhochsprung (5,10 m) kämpfte sich Tim Nowak aber immer wieder heran – und in der letzten Disziplin, den 1000 Metern, sogar an seinem zwei Jahre jüngeren Trainingspartner vorbei. Tim Nowak fehlten dabei nur drei Punkte zu seiner Bestleistung, Manuel Eitel steigerte sich um 33 Zähler.

Für den Sieg reichte das alles allerdings nicht. Denn mit dem Frankfurter Andreas Bechmann überraschte ein 19-Jähriger die Konkurrenz. Er sammelte in sieben Disziplinen sieben Bestleistungen und hatte am Ende stramme 6017 Punkte auf dem Konto.

Dies ist eine Weltklasse-Marke, die allerdings Mathias Brugger zuvor schon zweimal überboten hatte. Am Wochenende aber lief für den EM-Teilnehmer, der im Wintersemester viel Zeit in sein Studium investiert, nicht alles zusammen. Zwar konnte er im Hochsprung nach einer erstaunlichen Umstellung des Sprungbeins starke 2,00 Meter überqueren, im Stabhochsprung (4,60 m) aber ließ er am zweiten Tag doch viele Punkte liegen, er wurde Vierter (5797).

Für den vierten Ulmer Teilnehmer, Florian Obst, war in seinem ersten Mehrkampf im SSV-Trikot schon nach der fünften Disziplin Endstation. Aufgrund von Oberschenkel-Beschwerden, die ihn bereits seit einigen Wochen plagen, konnte er seinen Schritt über die Hürden nicht wie gewohnt ziehen und blieb am vierten Hindernis hängen. Anschließend beendete er den Wettbewerb.

„Für uns war es ein Wochenende mit Licht und Schatten“, bilanziert Trainer Christopher Hallmann. „Dennoch hat Manuel eine Bestleistung aufgestellt, Tim war nahe dran. Im ersten Wettkampf der Saison läuft selten alles rund, es gilt, die Leistungen richtig einzuordnen und dann am kommenden Wochenende in Tallinn noch mal einen draufzupacken.“

Mathias Brugger fehlten durch sein anspruchsvolles Pensum an der Hochschule Technikroutinen, daher sei es für ihn schwerer, in diesem Winter an sein gewohntes Leistungsniveau anzuknüpfen.

Marie Jung beachtlich

Bereits am Samstag hatte Marie Jung ihr Werk vollbracht: Die 15-Jährige absolvierte bei ihren ersten Deutschen U18-Meisterschaften einen beachtlichen Fünfkampf, steckte nach 1,61 Metern im Hochsprung eine Enttäuschung weg und legte im Weitsprung mit 5,58 Metern eine neue Bestleistung nach.

In der Endabrechnung kamen für die Jüngste im gesamten Feld 3553 Punkte und somit Platz sieben unter neun Teilnehmerinnen heraus.