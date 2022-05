Wenn ein Arthur Abele Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul über 110 Meter Hürden alt aussehen lässt, ist klar: Der Altmeister vom SSV Ulm 1846 will es in seinem vielleicht letzten Karriere-Jahr noch einmal wissen. So geschehen beim Leichtathletik-Meeting in Bernhausen, wo Kaul und Abele nur in ausge...