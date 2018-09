Ringen Winzeln-Schlappe schnell abhaken

dg

Die deutlich 8:23-Packung beim Titelfavoriten KSV Winzeln hat bei den Landesliga-Ringern des KSV Unterelchingen Spuren hinterlassen. Nun soll morgen (20 Uhr) in der KSV-Halle gegen die punktgleiche RG Schwäbisch Hall (beide 4:2 Zähler) wieder ein anderes Gesicht gezeigt werden. KSV-Freistiltrainer Dieter Folz: „Manche Ringer haben gemerkt, was ihnen in Winzeln noch gefehlt hat. Da haben wir von manchem Athleten mehr erwartet.“

Die Euphorie nach den ersten beiden Siegen ist wieder verflogen. „Es fehlen uns noch mehr Kämpfe in der neuen Liga, damit wir uns auch einordnen können, wo wir wirklich stehen“, ergänzt Folz. Er kann morgen wieder auf den zuletzt privat verhinderten Dominic Schumny (Klasse bis 61 Kilogramm, griechisch-römisch) zurückgreifen.