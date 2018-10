Kegeln Weidenstetten feiert 7:1-Heimerfolg

Hatzelmann Stefan

Am vierten Spieltag der zweiten Bundesliga Süd/Mitte empfingen die Damen des SV Weidenstetten das Team des KC Schrezheim II und gewann deutlich mit 7:1. Im Startpaar war die Partie noch ausgeglichen, doch im Mitteldurchgnang fiel dann die Entscheidung. Bianca Habison setzte sich nach 2:2-Satzpunkten knapp mit 505:502 Kegeln durch.

In der anderen Paarung zeigte Weidenstettens Pia Wehling Kegelsport vom Feinsten und ließ ihrer Gegnerin keine Chance. Wehling gewann klar mit 4:0-Satzpunkten und stellte mit ihren 625 Kegeln noch einen neuen Einzelbahnrekord auf. Nach dem Schlussdurchgang stand es 5:1 für den SV, der auch die zwei Punkte der Kegelwertung gewann.

Weiterhin punktlos

Mit der 2:6-Niederlage gegen Aufsteiger SKK Poing II kassierten die Damen des EKC Lonsee bereits die dritte Niederlage in Folge. Damit stehen die Zweitliga-Keglerinnen punktlos am Tabellenende. In der Partie lag das Team des EKC schon zum Schlussdurchgang mit 1:3 hinten.

Andrea Benz gewann ihr Duell mit 3:1-Satzpunkten gegen Barbara Schmidbauer in der Schlussrunde. Kerstin Fleck musste sich nach 2:2-Satzpunkten knapp mit 551:558 Kegeln ihrer Gegnerin Andrea Pichler geschlagen geben. Nach den direkten Duellen stand es 4:2 für die Gäste, die auch die Kegelwertung (3370:3215) für sich entscheiden konnten.

Kegelwertung bringt Sieg

Beim ESV Aulendorf gewannen die Damen des ESC Ulm mit 5:3. Dadurch stehen die Ulmerinnen ungeschlagen an der Tabellenspitze der Verbandsliga.

Ulms Kirsten Ruß kam auf 608 Kegel und setzte sich deutlich mit 4:0-Satzpunkten im Mitteldurchgangs durch. Nach den direkten Duellen stand es 3:3-Unentschieden. Das Team des ESC Ulm sicherte sich aber die zwei Punkte für die Kegelwertung mit 3344:3261 Kegeln.