Handball Weichenstellung beim TSV Blaustein

Gespannt darf man sein, wie sich der Tabellenführer der vierten Handball-Liga, der TSV Blaustein, am Samstag (20 Uhr) gegen den Drittplatzierten, TV Plochingen, aus der Affäre zieht. Nach der unerwarteten Pleite in Neckarsulm sowie dem unter der Woche bekanntgegebenen Trainerwechsel zum Saisonende sind die Handball-Fans in der Region neugierig auf die Verfassung der aktuellen Nummer 1 im Bezirk.

Nach zwei Auswärtsspielen in Folge wollen derweil die Liga-Rivalen der TSG Söflingen ihren Hinspielsieg gegen die SG Pforzheim/Eutingen bestätigen. In der Hinrunde lag die TSG fast über die gesamte Distanz zurück und erzielte zwei Minuten vor Schluss durch Philipp Eberhardt die 33:32-Führung, die zum Sieg reichte.

Trainer Steffen Klett ist klar, dass ein weiterer Sieg gegen Pforzheim schwer zu erreichen sein wird. „Die SG Pforzheim steht aufgrund ihrer Qualität zurecht auf dem zweiten Tabellenplatz. Sie hat mit Julian Broschwitz einen sehr starken Mittelmann und zusätzlich mit Felix Lobedank einen Spieler mit jahrelanger Bundesliga-Erfahrung“, so Klett, der sich gern an das Hinspiel zurück erinnert.

Um in diesem Jahr weiter ungeschlagen zu bleiben, müssen die Söflinger Möglichkeiten finden, die Abwehr von Pforzheim zu überwinden. Im Schnitt lässt das Team von Alexander Lipps lediglich 25 Treffer zu und stellt damit auch die beste Abwehr der Liga. Im Hinspiel überwanden die TSG-Handballer die Abwehr 33 mal und konnten die Punkte dennoch nur knapp entführen.

Neben der Abwehr verfügt Pforzheim auch im Angriff über individuell sehr starke Spieler. Julian Broschwitz, Manuel Mönch und Max Lupus tragen mit 50 Prozent aller Tore maßgeblich zu den Erfolgen bei. Sie gilt es am Sonntag in den Griff zu bekommen, wenn man die Punkte in der Kuhberghalle behalten möchte. Damit das gelingt, kann Trainer Steffen Klett immerhin auf den gleichen Kader zugreifen, der ihm im letzten Spiel zur Verfügung stand.

Seinen guten Lauf will Württembergligist HSG Langenau/Elchingen am Samstag ab 20 Uhr in der Pfleghofhalle gegen den SKV Unterensingen fortsetzen. Um den sechsten Sieg in Serie einzufahren, muss jedoch eine überzeugende Leistung gegen einen starken Gegner aufs Parkett. Die Gäste, momentan auf Platz sechs, mussten am vergangenen Samstag eine hauchdünne Niederlage gegen Wangen hinnehmen. Nach einem missratenen Start in die Saison mit vier Pleiten gelang ausgerechnet gegen die HSG, die damals eine grauenvolle Leistung zeigte, der erste Erfolg in der Hinrunde. Danach blieb der SKV sage und schreibe zwölf Spiele in Folge ungeschlagen.

Bei der HSG ist die Stimmung nach zuletzt fünf Siegen in Serie naturgemäß prächtig. Dies soll auch nach dem Spiel am Samstag so bleiben. Cheftrainer Tobias Meiners stehen für dieses Vorhaben voraussichtlich alle Spieler zur Verfügung.