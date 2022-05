Dimitrij Ovtcharov konnte schon wieder schmunzeln. Dabei war das, was er kürzlich in seinem Garten erlebte, alles anderer als lustig. „Fast wäre mein Haus abgebrannt“, berichtete der deutsche Tischtennis-Nationalspieler am Samstagabend als Gast im ZDF-Sportstudio. Was war passiert? Offenbar wa...