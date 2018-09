Golf Walz startet neuen Anlauf

seb

Für den aus Erbach stammenden Golf-Profi Maximilian Walz ist die Saison früher als erhofft zu Ende. Der 26-Jährige wollte sich eigentlich über die Q-School eine Starterlaubnis für die European-Tour oder zumindest der darunter angesiedelten Challenge-Tour sichern. Nach drei gespielten Tagen sah es auf der Anlage des Golfclub Fleesensee noch sehr gut für Walz aus, der auf dem geteilten vierten Rang lag. Die 15 Besten des Turniers ziehen in die zweite von drei Runden ein. Doch am letzten Tag spielte er sein schlechtestes Ergebnis und rutschte aus den Top 15. Damit ist das Golf-Jahr für Walz beendet.

Allerdings hat er sich entschieden, auf der Pro-Tour einen neuen Anlauf zu starten, sich für einen höhere Tour zu qualifizieren. „Trotz des Leidens in dieser Saison möchte ich nochmal ein Jahr Vollgas geben.“ Mut macht ihm dabei auch der vierte Platz beim Turnier auf der Anlage des New Golf Club. „Jetzt ist es meine Aufgabe, einen Plan zu machen, um im nächsten Jahr mehr Erfolg wie den in Neu-Ulm feiern zu können“, so Walz.