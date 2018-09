Reiten Wakitas goldener Schluss

Von Jörn Rebien

Plan gemacht und Plan aufgegangen. „Ich wollte ruhig reiten und habe das auch durchgezogen“, sagte Ramona Kunze nach ihrem Sieg mit der neunjährigen Bayern-Stute Wakita in der abschließenden Springprüfung der Klasse S* beim Reitturnier des Reitclub Böfingen im Örlinger Tal, „da soll der letzte Reiter erst einmal schneller sein“. Es war gleichzeitig auch die zweite goldene Schleife an diesem Tag, nach Platz eins in der Springpferdeprüfung Klasse M auf dem sechsjährigen Hannoveraner Wallach Chirac aus der eigenen Zucht.

Die 29-jährige Berufsreiterin aus Langenau konnte damit ihr Punktekonto weiter auffrischen und frohlockte: „Das freut mich mega“. Denn ein derartiges Erfolgserlebnis stand bislang mit diesem Pferd noch nicht auf ihrer Erfolgsliste. Aber es klang auch wie ein vorgezogenes Lob, als die Turniersprecherin von einem „sehr schönen Auftakt“ im Umlauf sprach und es wurde ein hervorragender Schlussakkord in der Siegerrunde.

Den Schlusspunkt setzte aber ein Routinier für den es kein „Happy End“ gab. Vor zwei Jahren hat es für den Vielseitigkeits- und Springreiter Bernd Knorr schon einmal geklappt. In Öhringen konnte er mit Little Luis damals das S*-Springen gewinnen. Im Mai gelang dem 57-jährigen weitgereisten zweifachen Pferdewirtschaftsmeister aus Crailsheim ein zweiter S-Sieg und auch im Örlinger Tal war er schneller als die Siegerin, allerdings fiel gleich am Anfang eine Stange, was ihn auf Platz drei zurück warf. Zweiter wurde Timo Bitzer (Mössingen) auf Champ mit einem Zeitstrafpunkt aus dem Umlauf. Vor dem Bulgaren Konstantin van Damme, der in der Siegerrunde aufgab, weil seine Stute Advantage nächste Woche vor einem größere Pensum steht, platzierte sich der Ehinger Marcel Braig auf dem vierten Platz auf Quicktender nach jeweils einem Abwurf im Umlauf und in der Siegerrunde.

Noch am Samstag konnte sich der 23-jährige Student über einen Sieg freuen. Drei Reiter von zehn gestarteten qualifizierten sich für das Stechen in der Springprüfung Klasse M**. Schon im Parcours auf dem zehnjährigen Quicktender erkundigte er sich beim Parcourschef noch über den genauen Weg in der Entscheidung und fand ihn ohne Probleme und somit bestens präpariert fehlerfrei.

Weitere Siege für Reiter aus dem Kreis gab es in den A-Springen zweimal durch Silke Dasch (Munderkingen) und zusätzlich durch Melanie Elser-Hönscher (Wiblingen). Deutlich weniger Erfolge trugen die Dressurreiter bei. Immerhin konnte Katharina Bayer (Geislingen) in der Dressurprüfung Klasse M* auf San-Amor mit Rang zwei im Dressurviereck überzeugen.