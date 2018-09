Sponsoring Von Lehr aus auf die ganz großen Bühnen des Sports

Thomas Gruber

Vor kurzem gab Liqui Moly einen zweijährigen Werbevertrag mit dem NBA-Team der Chicago Bulls bekannt. Der Öl- und Additivspezialist aus Ulm-Lehr landet damit den nächsten Sponsoring-Coup. In der gesamten Region hat es in der Sportgeschichte höchst selten eine Kooperation von solcher Tragweite gegeben. Über die Hintergründe dieser Partnerschaft und über die Planungen mit anderen Klubs wie mit dem Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball spricht Peter Baumann, der Marketingchef des schwäbischen Unternehmens.

Herr Baumann, die Nachricht über die Kooperation mit dem NBA-Klub Chicago Bulls hat großes Aufsehen erregt. Wie kommt ein solcher Deal zustande?

Peter Baumann Wir haben in den vergangenen Jahren immer den Kopf weit aus dem Fenster gelehnt und unsere Marke deutlich weltweit in der Öffentlichkeit gezeigt. Wir sind daher für viele große Klubs und Veranstaltungen auf höchstem Niveau weltweit in diversen Sportarten interessant und begehrenswert. Seit wir die Geschichte mit den Los Angeles Kings in der Eishockey-Profiliga NHL angefangen haben, sind nahezu alle amerikanischen Profi-Klubs aus sämtlichen wichtigen US-Ligen auf uns zugekommen.

Das bedeutet, die Chicago Bulls haben in Lehr angeklingelt?

Ja, genau so war’s, sie sind auf uns zugekommen.

Da drängt sich die Frage auf: Wer sich die Chicago Bulls leisten kann, der müsste doch auch den Fußball-Rekordmeister FC Bayern München als Partner haben, oder?

Das möchte man nicht glauben, aber die Fußball-Bundesliga ist noch einmal eine ganz andere heftigere Budget-Dimension als die NBA.

Vor gut einem Jahr wollte Liqui Moly tatsächlich bei einem führenden Bundesliga-Verein einsteigen, warum ist dies gescheitert?

Das hat sich ganz klassisch aus budgetären Gründen zerschlagen. Das sind Dimensionen, die für uns zumindest im Moment noch nicht darstellbar sind. Da werden Summen aufgerufen, die wir nicht leisten wollen. Wir sind ein schwäbisches Unternehmen – wir geben das Geld aus, das wir haben und verpfänden nicht unsere Zukunft. Wir gehen keine Risiken ein.

Das bedeutet also, dass die deutsche Fußball-Bundesliga deutlich höher anzusiedeln ist als die NBA?

So ist es, zumindest was die Budgetanforderungen anbelangt. Das liegt daran, dass das klassische Sponsoring in den USA nicht die dominante Rolle spielt. Das sieht man daran, dass sie keine Trikots vermarkten, was sonst weltweit das höchste Gut ist. Die TV-Rechte sind dort so hoch bewertet, dass die Klubs sich dies leisten können.

Nun haben wir Sie aber mit einem Bulls-Trikot samt Liqui-Moly-Logo gesehen. . .

Das war nur für das Foto beim Vertragsabschluss. Wir haben verschiedene Werberechte eingekauft. Am Sichtbarsten ist dabei unser Logo direkt unter den Körben. das ist bei jeder TV-Übertragung dauernd zu sehen.

Der Vertrag mit den Chicago Bulls läuft zunächst einmal zwei Jahre, bei Ratiopharm Ulm steht ihr noch vier Jahre im Wort. Ist es denkbar, dass die Ulmer Basketballer quasi mal ein Liqui-Moly-Freundschaftsspiel in Chicago absolvieren?

Eher andersherum, die NBA-Klubs suchen den Kontakt nach Europa, das sieht man schon daran, dass Chicago uns kontaktiert hat. Wenn sie mal einen Europa-Trip machen und hier aufschlagen sollten, kann man es vielleicht irgendwie verbinden, ich habe das Thema mal deponiert, ohne dass man es ausverhandelt hat. Ein Versuch ist’s sicher wert.

Liqui Moly ist seit einigen Jahren viel breiter aufgestellt als ausschließlich im Motorsport – vor allem auch im Wintersport ist die Marke gut vertreten, so auch in der anstehenden Saison?

Klar. Wir sind bei der Vierschanzen-Tournee, bei diversen alpinen Skirennen, oder auch wieder im Eiskanal bei den Bobfahrern, bei der nordischen Ski-WM, die komplette Serie im Eisschnelllauf und als Höhepunkt bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. Zudem sind wir im Februar bei der Handball-Weltmeisterschaft vertreten, die in Deutschland und Dänemark stattfindet.

Kommen wir zu den Ulmer Spatzen, da hattet ihr zuerst ein Engagement im WFV-Pokal-Endspiel als Trikot-

Sponsor und dann den Coup in der

1. Runde des DFB-Pokals . . .

Ja, wir hatten mal angefragt, ob wir bei einem Ereignis von nationalem Interesse, das über das der Stadtwerke Ulm (der eigentliche Werbe-Partner, Anmerk. der Red.) hinaus geht, einsteigen könnten. Es war gigantisch, die Nachfrage nach den Trikots zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt war riesig. Den Titelverteidiger rauszuwerfen, das hat uns natürlich eine tolle Medienpräsenz beschert. Mal sehen, ob es jetzt zu einer Neuauflage in der 2. Runde gegen Fortuna Düsseldorf kommt. Darüber reden wir momentan noch.

Wie ist die Situation beim SSV Ulm 1846 Fußball insgesamt zu bewerten?

Sehr, sehr positiv, weil seriöse Personen am Werkeln sind, die nicht übertreiben und auch den Gasfuß richtig dosieren und nicht übers Ziel hinaus schießen. Natürlich wird man nicht mit einem Schnipp wieder in der Ersten Liga spielen, aber alles steht auf seriö-

sen Beinen, so dass nicht alles wieder wie schon einmal einfach so komplett explodieren kann.

Noch ein Wort zum Motorsport: In der Motorrad-WM seid ihr gut im Geschäft, vor allem mit dem Memminger Intact-GP-Team, das in der kommenden Saison mit Marcel Schrötter und dem Schweizer Tom Lüthi sehr gut aufgestellt ist. Wie ist die Entwicklung von Sandro Cortese einzuschätzen, der auch von euch unterstützt wird? Der UMC-Pilot greift in der Supersport-WM ernsthaft nach dem Titel. . .

Zunächst, ja, wir haben längerfristige Verträge – sowohl in der Motorrad-WM als auch mit dem Memminger Team, das perfekt zu uns passt. Sandro ist richtig gut dabei, er hat große Chancen, in diesem Jahr Weltmeister zu werden, dann hätte er wieder einen Titel auf dem Zettel. Er hätte große Möglichkeiten, aus der Supersport-WM in die Superbike-WM aufzusteigen. Einige Werkteams haben bereits Interesse angemeldet, das wäre sicher eine ideale Konstellation für ihn.