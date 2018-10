Volleyball Von Klassenerhalt bis Aufstiegswunsch

Alexander Finck

Während das erste Damenteam des SSV Ulm 1846 und die Herren I des VfB Ulm ab diesem Jahr in der Oberliga aufschlagen, schmettern die Damen des VfB nun wieder in der Regionalliga.

Der Kern des Aufstiegs-Teams aus der vergangenen Landesliga-Saison ist bei den Volleyballerinnen des SSV 46 erhalten geblieben, dennoch verließen vier Spielerinnen den Verein. Die Abgänge wurden durch die zwei Jugendspielerinnen Franziska Haas und Carolin Ott und die beiden Neuzugänge Susanne Hafke und Andrea Gnann abgefangen.

„Der Klassenerhalt ist für uns oberste Priorität. Das Minimalziel ist, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen“, sagt SSV-Coach Florian Franke. Dafür will er an die letzte Saison ohne Niederlage anknüpfen. „Wir wollen gleich drei Punkte mitnehmen, schließlich sind wir gut besetzt“, sagt Franke zuversichtlich vor dem ersten Oberliga-Duell auswärts beim VC Baustetten.

Hochgestecktes Ziel

Dagegen haben die Herren des VfB, für die Franke als Spieler aufläuft, höhere Ziele. „Wir wollen vorne mitspielen und peilen die Relegation um den Regionalliga-Aufstieg an“, sagt Mittelblocker Simon Thomas vom VfB Ulm, der es kaum erwarten kann, sein Oberliga-Debüt zu geben.

Um diese Mission in Angriff nehmen zu können, stehen nun 16 Männer im VfB-Kader. Dabei sind die Neuzugänge Andreas Beck und Zeljko Acimovic, der schon in der zweiten Liga in Slowenien gespielt hat. Im ersten Oberliga-Spiel treffen die Herren morgen auf SV Remshalden.

Ligaverbleib wird angepeilt

Trotz kurzer Vorbereitungsphase starteten die Damen des VfB am ersten Spieltag der vierthöchsten Spielklasse in Deutschland mit einem 3:2-Sieg gegen den MTV Ludwigsburg in die Saison. „Wir wollen auf alle Fälle die Klasse halten“, sagt Trainer Stefan Weyer, der 2015 mit dem VfB aus der Regionalliga abgestiegen war.

Personell verstärken Außenangreiferin Laura Schreyer und Zuspielerin Ramona Dragu das Team der Ulmerinnen. Auch an der Seitenlinie hat sich etwas bei den VfB-Damen geändert. Weyer hatte sich Ende Juli gegen seinen Rücktritt als Trainer entschieden und verkündet, trotz seiner Arbeit, weiterzumachen.

Neben ihm wird Klaus Schädle, als Co-Trainer, auf der Bank Platz nehmen. Die Beiden kennen sich seit über 25 Jahren und spielten schon miteinander in Laupheim. Morgen (17 Uhr) bestreiten die VfB-Damen ihr erstes Heimspiel der Saison in der Weststadthalle gegen den Förderverein Tübinger Modell.