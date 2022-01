Mit dem 3:1-Erfolg (25:23, 25:19, 20:25, 25:13) gegen den SV Sinsheim vor 60 Zuschauern in der heimischen Westhalle fuhren die Drittliga-Volleyballerinnen des VfB Ulm nicht nur den fünften Saisonsieg ein, sondern halten auch Anschluss an die oberen Tabellenränge. „Wir haben das umgesetzt, was wi...