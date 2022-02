Es war die nächste Enttäuschung für den Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen in dieser für den Vizemeister so wechselhaften Saison. Mit 1:3 haben die Häfler ihr Zwischenrundenspiel in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm gegen Meister Berlin Volleys verloren. Der VfB Friedrichshafen hat es ...