Mieser Start in die Playoffs: Der VfB Friedrichshafen hat eine Woche nach seinem Pokalsieg einen herben Dämpfer einstecken müssen. Das Team von Cheftrainer Mark Lebedew unterlag am Samstagabend in der Ratiopharm Arena mit 2:3 (25:17, 29:31, 26:24, 19:25, 10:15) gegen die WWK Volleys Herrsching und...