Mit einem 3:2-Sieg (25:20, 23:25, 25:13, 21:25, 15:10) im dritten Playoff-Viertelfinalspiel gegen die WWK Volleys Herrsching hat der VfB Friedrichshafen den Einzug ins Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft klar gemacht. Nach der knappen 2:3-Niederlage in Spiel eins und einem deutlichen Sieg im Münchener Audi Dome lieferte sich das Team von Cheftrainer Mark Lebedew im Entscheidungsspiel am Samstagabend in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena einen harten Fight mit dem Gegner vom Ammersee – und behielt am Ende die Nerven.

800 Zuschauer sahen erneut eine packende, bisweilen emotionale Auseinandersetzung. VfB-Cheftrainer Mark Lebedew war erleichtert nach der Partie. Und zugleich hin- und hergerissen. Das Spiel sei ein Auf und Ab und damit das Spiegelbild der bisherigen Saison für seine Mannschaft. „Wir haben teilweise nicht gut gespielt“, sagte Lebedev.

Im Halbfinale gegen Düren

Im Halbfinale („best-of-five“) treten die Häfler schon an diesem Mittwoch (19 Uhr) auf die SWD Powervolleys Düren. Am 3. April (Beginn: 17.30 Uhr) findet Spiel zwei der Serie in der Ratiopharm Arena statt.