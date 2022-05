Ein Jahr war die Ratiopharm Arena in Neu-Ulm Heimspielstätte für Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen. In der Arena fanden auch zwei der fünf Spiele der Finalserie um die deutsche Meisterschaft gegen den späteren Titelträger BR Volleys Berlin statt. Nun kehren die Häfler an den Bodensee...