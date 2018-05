Leichtathletik Vier Vöhringer Bestzeiten im Sprint

Brixen/Ellwangen / swp

Top-Leistung beim Brixia-Meeting der Leichtathleten an Pfingstsonntag: Sprinterin Svenja Pfetsch vom SC Vöhringen lief in 24,67 Sekunden eine neue Bestzeit über 200 m. Über die 100 m und mit der Staffel sorgte sie dafür, dass das Team Bayern bei diesem Ländervergleichskampf weitere wichtige Punkte holte.

Das internationale Meeting in Brixen/Südtirol zählt zu einen der besten Veranstaltungen im Jugendbereich. 18 Regionalauswahlen aus Italien, Slowenien, Süddeutschland und der Schweiz kämpfen auf hohem Niveau für ihren Landesverband. Über 100 m wurde Svenja Pfetsch in 12,19 Vierte, über 200 m trotz leichten Regens Sechste. Zudem gab es nach 47,32 Sekunden Rang vier in der Sprintstaffel – mit Tina Benzinger (LG Regensburg), Pfetsch, Mona Mayer (MTV Ingolstadt) und Viviane Heilmann (TV/DJK Hammelburg) – zu bejubeln. Das Bayern-Team landete am Ende mit insgesamt 521,5 Punkten auf den zweiten Platz hinter der Auswahlmannschaft von Lombardei.

Beim Sparkassen-Meeting in Ellwangen gab es für die Vöhringer Athleten drei persönliche Bestleistungen. Gleich zu Beginn standen für Sarah Fackler, Nadine Brutscher und Christine Schaule die 100 m der Frauen auf dem Programm. Sarah Fackler sprintete mit persönlichem Rekord von 13,53 auf Platz elf. Direkt dahinter: Nadine Brutscher mit 13,87. Christine Schaule belegte in 14,01 den 14. Platz.

400-m-Sieg für Fabian Ritter

Eine weitere Bestzeit gab es in Ellwangen für Sarah Fackler über 200 m. Hier verbesserte sie ihre alte Marke um knapp sechs Zehntel auf 27,57 und wurde Sechste. Einen vierten Platz erreichte Nadine Brutscher im Weitsprung mit 5,13 m.

Fabian Ritter ging bei der männlichen Jugend U 20 über die 400 m an den Start, vor allen Dingen um sein Stehvermögen zu testen. Gleich nach dem Startschuss machte Ritter dann ordentlich Tempo und setzte sich an die Spitze. Bis zum Schluss ließ er keinen an sich vorbei und siegte mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 53,70 Sekunden. Im Vergleich zum Vorjahr steigerte er seine 400-m-Zeit damit um mehr als 1,3 Sekunden.