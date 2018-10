Frauenhandball Viel Einsatz, keinerlei Ertrag

ib/tom

Man sollte annehmen, dass man mit 29 geworfenen Toren in einer Auswärtspartie gewinnen kann. Doch auch die Tatsache, dass sich fast jede Burlafinger Feldspielerin in die Torschützenliste eingetragen hat, half nicht, die Württembergliga-Punkte aus Fridingen mit nach Hause zu nehmen. Am Ende gab es ein 29:36.

Dabei hatte man sich im Vorfeld vorgenommen, die Gastgeberinnen nicht in ihr Umschaltspiel, also die erste und zweite Welle, kommen zu lassen. Und dies gelang der Pfeiffer-Sieben auch bis zum 8:10 in der 22. Minute gut. Zwar gelang es den Gästen nicht, in Führung zu gehen, doch ließ man die Fridinger zunächst nicht ernsthaft davonziehen. Aber eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Burlafingen nutzte die clever spielende HSG aus, sich ein 16:10 zur Halbzeitpause zu erarbeiten.

Trotz der richtigen Ansprache in der Kabine von Handball-Trainer Ralph Pfeiffer und einem schnellen Tor nach Wiederanpfiff, war die SG nicht in der Lage, weiter Akzente zu setzen. In der 36. Minute waren die Gastgeber schon auf 23:13 davongezogen.

Mit vier Toren in Folge schaffte Burlafingen es aber wieder, wenigstens das Ergebnis zu verbessern. Somit gelang es der SG zwar noch, an der 30-Tore-Marke zu kratzen, doch zu schnell im Kopf waren die Gastgeberinnen an diesem Abend. Das Ergebnis von 36:29 geht auch in der Höhe verdient an die HSG Fridingen.

Liga-Rivale SC Lehr stand gestern Nachmittag bei der SG Hofen/Hüttlingen auf verlorenem Posten. Schon nach 19 Minuten hieß es 1:9. Immerhin ergab sich die Mannschaft von Trainer Stefan Arnold nicht komplett auf, auch wenn es beim 12:21 (42.) nach einer fürchterlichen Abfuhr aussah. Am Ende hieß es 25:25. Der personell geschwächte SC Lehr hat nun 0:8 Punkte auf dem Konto und steckt weiter ganz unten fest.