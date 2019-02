Volleyball VfB Ulm kämpft jetzt gegen den Abstieg

Ulm / Alexander Finck

Für die Volleyballteams des VfB Ulm und des SSV 46 gab es trotz Heimspieltag nichts zu holen, denn die beiden Oberliga-Tabellenführer, die in der Blauringhalle zu Gast waren, wurden ihrer Favoritenrolle absolut gerecht.

Das Herrenteam des VfB verlor gegen den Spitzenreiter ASV Botnang mit 0:3 (22:25, 20:25, 12:25), und die Damen des SSV 46 hatten gegen den Tabellenersten SV Fellbach nicht den Hauch einer Chance. Sie unterlagen ebenfalls 0:3 (14:25, 19:25, 21:25).

In der Partie zwischen dem VfB und ASV hielten die Ulmer Gastgeber noch im ersten Satz gut mit – bis zum 20:20. „Hinten raus hat uns die letzte Konsequenz gefehlt“, sagte VfB-Spielertrainer Philip Autenrieth, der trotz Satzverlust positive Schlüsse zieht: „Wir haben die vielen langen Ballwechsel am Ende mit einem Punkt für uns belohnen können.“ Die letzten beiden Durchgänge gingen dann aufgrund von Abstimmungsproblemen auf Seiten der Ulmer verloren.

„Vom Ziel abgekommen“

Durch die Heimniederlage rutschen die VfB-Volleyballer erstmals in dieser Spielzeit auf den Abstiegs-Relegationsplatz ab. Vor einigen Wochen war das Saisonziel noch der Aufstieg in die Regionalliga, jetzt kämpft Autenrieths Team um den Verbleib in der Oberliga. „Wir sind von unserem Ziel stark abgekommen“, sagt Autenrieth: „Deshalb habe ich eine stärkere Trainingsbeteiligung und bessere Spielvorbereitung von meiner Mannschaft eingefordert“. Der Fokus liegt nun auf den nächsten beiden Wochen, in denen der VfB auf die direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, SV Fellbach III und SV Remshalden, trifft.

Die Vorzeichen vor dem Duell mit Oberliga-Tabellenführer SV Fellbach standen für die Damen des SSV 46 nicht gut. Unter der Woche war Coach Florian Franke aufgrund der zahlreichen angeschlagenen, kranken und verletzten Spielerinnen kaum eine richtige Trainingseinheit möglich. „Selbst Fellbach bat uns zuerst um eine Spielverlegung, da zu viele Spielerinnen fehlten. Am Ende konnten sie dann doch gut besetzt anreisen“, sagt Trainer Franke.

Ersatzgeschwächt geriet der SSV 46 sofort zu Beginn der Partie in Rückstand. „Uns hat der Zug gefehlt und wir haben zu viele Fehler gemacht“, so Franke. Konzentriert und mit viel Druck im Angriffsspiel konnten die Ulmer Damen im zweiten Satz lange mithalten, mussten aber sich am Ende eines „Kampfspiels“ dann dem Aufstiegskandidaten aus Fellbach doch ganz klar geschlagen geben.