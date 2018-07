Rudern Ulmerin Clara Oberdorfer auf dem Weg zur Ruder-WM

Über die Zeitung ins WM-Boot gekommen

3 Jahre ist es her, dass Clara Oberdorfer vom Hockey („hat mir jetzt nicht so gefallen“) zum Rudern gewechselt ist. Die Anregung kam von ihrer Mutter, als sie davon in der Zeitung las. Erste Rennen fuhr die Schülerin noch im selben Jahr. 2017 schaffte sie es in die Landesauswahl und wurde bei den B-Junioren gleich Sechste im Doppelvierer.

20 Stunden Training pro Woche nimmt die Leistungssportlerin auf sich, um in der Weltspitze mitzurudern. Hinzu kommen die Fahrzeiten zum Training nach Hanau und die vielen Regattabesuche. Das bedingt Fehlzeiten in der Schule. „Da bin ich unserer Schulleiterin für die Unterstützung sehr dankbar““, sagt Oberdorfer.

6 Wochen Vollgas liegen jetzt noch vor die Ulmer Schülerin. Direkt im Anschluss an die WM, also ab Mitte August, will sich Clara Oberdorfer aber erst einmal bei ihrer Familie entspannen. Spätestens Ende September steigt sie dann wieder ins Training ein – denn sie ist sich sicher: „Ich habe große Lust, weiter Rennen zu fahren.“

16 Jahre ist Clara Oberdorfer jung – und wird erst im Dezember 17. Damit ist sie eine der jüngsten Teilnehmerinnen bei der Junioren-WM, wo fast nur 17- und 18-Jährige starten. Doch die Einteilung der Ruderklassen nach Jahrgängen macht es möglich, dass sich auch 16-Jährige qualifizieren können, was jedoch äußerst selten ist.