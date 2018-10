Eishockey Ulmer wollen weiße Weste behalten

Ulm/Neu-Ulm / Detlef Groninger

Die überzeugende Vorstellung zum Eishockey-Landesliga-Saisonauftakt beim 9:4 gegen den EV Fürstenfeldbruck sorgt für eine entsprechende Erwartungshaltung beim VfE Ulm/Neu-Ulm. „Vor allem im ersten Drittel hast du gesehen, was die Mannschaft in der Lage ist, zu leisten“, sagt VfE-Geschäftsführer Patrick Meißner: „Es wird noch eine Steigerung hinsichtlich der Konsequenz und Effektivität kommen.“ Nach den beiden Partien heute (20 Uhr) im Eisstadion Neu-Ulm gegen den ESC Kempten und am Sonntag (17 Uhr) beim EV Pfronten soll weiter die weiße Weste ohne Verlustpunkte stehen.

Wobei heute bei der wohl anspruchsvolleren Aufgabe gegen Kempten mit Verteidiger Matthias Ungemach und Torjäger Dominik Synek zwei Spieler fehlen. Sie hatten sich gegen Fürstenfeldbruck jeweils Spieldauerdisziplinarstrafen eingehandelt. Dafür kann wieder auf den in der Vorbereitung herausragenden Stürmer Michael Simon (Grippe auskuriert) und Defensivspezialist Meißner (Spieldauerdisziplinarstrafe verbüßt) zurückgegriffen werden. Vielleicht steht in Pfronten, wo die Devils im dortigen Eisstadion zwei Monate ihrer Saisonvorbereitung absolviert haben, auch die Top-Neuverpflichtung Sebastian Koberger erstmals nach seinem Mittelhandbruch zur Verfügung.