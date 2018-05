Aerobic Ulmer Team reist zur WM nach Portugal

Ulm / Christian Kern

Die Augen der fünf Mädchen strahlen. Dazu formen ihre Lippen ein breites, sympathisches Lächeln. Der Gesichtsausdruck wirkt so natürlich, man könnte wirklich meinen, die Teenagerinnen würden gerade eine neue Trendsportart zur Stressbewältigung ausprobieren. Bei genauerem Betrachten wird jedoch schnell klar: Mit Entspannung hat ihre Aktivität überhaupt nichts zu tun! Die Mädchen zeigen atemberaubende Aktionen in der Luft, führen elegante Figuren am Boden aus und strecken ihre Beine blitzartig in schwindelerregende Höhen – das alles selbstverständlich synchron und ohne Pause, 80 Sekunden lang.

Was sich für viele wie ein Ding der Unmöglichkeit anhört, ist für die Ulmer Aerobic-Gruppe um Anne-Kathrin Kunze, Magdalena Schmid, Amelie Schröter, Hannah Kunz und Smilla Treß pure Faszination. „Ich will keine andere Sportart mehr machen“, verrät Treß. Zusammen mit ihrer Trainerin Anke Beranek und Athletikcoach Klaus Häberle schuften die Fünf bereits seit Mitte Dezember für ihren großen „Tag X.“

Mit dem Adler auf der Brust

Dieser besagte Tag rückt für die junge Aerobic-Gruppe jetzt in großen Schritten näher. Am kommenden Samstag ist es endlich soweit. Dann geht es für die Ulmerinnen um alles: In der nordportugiesischen Stadt Guimaraes tritt die Gruppe bei den Jugendweltmeisterschaften in der Altersklasse 15-17 für Deutschland an. Für die fünf Nachwuchsathletinnen ist der Wettkampf etwas ganz besonderes: „Es erfüllt mich mit Stolz, den Adler auf der Brust tragen zu dürfen“, so Treß.

Dieses Gefühl kennen auch ihre beiden Trainer Beranek und Häberle sehr gut. Zusammen gingen die beiden als deutsches Mixed-Paar 2000 bei den Weltmeisterschaften im sächsischen Riesa an den Start. Damals holte das Duo einen beachtlichen neunten Rang. Knapp 18 Jahre nach diesem Erfolg reist Beranek nun als Verantwortliche wieder zu den Weltmeisterschaften. „Die Aufregung dieses Mal ist wesentlich größer“, gesteht sie. Bei den Wettkämpfen wird sie gleich in dreifacher Ausführung gefordert sein. Denn neben der Gruppe haben sich aus dem Ulmer Stützpunkt auch Cosma Müller im Einzel (AK 12-14) und das Trio um Anne-Kathrin Kunze, Magdalena Schmid und Viola Grabowski in der Altersklasse 15-17 über die nationalen Ausscheidungskämpfe für die Nachwuchs-WM in Portugal qualifiziert.

Darüber hinaus erfüllt eine WM-Teilnahme die Aerobicabteilung mit besonderem Stolz: Die 18-jährige Nadja Mack feiert im Trio ihr Debüt bei den Senioren-Weltmeisterschaften – der prestigeträchtigste Wettbewerb, an dem man in der nichtolympischen Sportart teilnehmen kann. „Die Vorfreude ist natürlich immens“, meint Mack stolz. Mit einer Medaille rechnet sie aber genau so wenig wie alle anderen Ulmer Athletinnen. „Gegen die ganz Großen können wir leider nicht mithalten“, mein Beranek. Dennoch werde ihr Team alles geben.