Tanzen Ulmer Tänzer mit gutem Rhythmus ins neue Jahr

Tuttlingen / swp

Ihren Rhythmus gefunden haben die 20 Tänzerinnen und Tänzer des SSV Ulm 1846. Zum Auftakt der Finalserie um den Oberliga-Aufstieg gewann die Lateinformationum der Ulmer das erste Ligaturnier in Tuttlingen vor Blau-Weiß TSV Spaichingen und der TSG Badenia Weinheim. Nach einer mitunter etwas holprigen Vorrunde war es den Trainern Anna-Sophia Ehleiter und Manuel Endres gelungen, ihre Schützlinge auf den Punkt heiß für die Tänze Chachacha, Samba, Rumba, Jive und Paso Doble zu machen. Als letztes Team am Start, behielt der SSV 46 die Nerven und steigerte sich deutlich zur Vorrunde.

In zwei Wochen muss der SSV 46 alles geben, um beim zweiten Final-Turnier in Weinheim seinen ersten Tabellenplatz zu verteidigen. Am Samstag, 23. März findet in der Sporthalle Ulm-Nord das Saisonfinale vor eigenem Publikum statt. Der Kartenvorverkauf beginnt am 10. Februar.