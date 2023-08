Als Nachrücker im WM-Aufgebot von Spanien knüpft Juan Nunez nahtlos an seine starken Leistungen in der Meistersaison von Ratiopharm Ulm an. Im Duell gegen Brasilien mit seinen früheren und künftigen Mannschaftskollegen in Ulm trumpfte der 19-Jährige groß auf, wurde beim 96:78-Erfolg der Spanie...