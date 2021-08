In drei Jahren von der deutschen Jugendmeisterin im Schwimmen zur Vizeweltmeisterin im Rudern. Romy Dreher vom Ulmer Ruderclub Donau hat eine wahrlich beeindruckende Verwandlung hinter sich. „Wenn man lange Leistungssport gemacht hat und weiß, wie man trainieren muss, kann man in vielen Sportarten erfolgreich sein“, meint die 20-Jährige, die zwar in Ulm geboren, aber letztlich des Ruderns wegen zurückgekommen ist.

Lange schien der sportlich...