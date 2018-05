Baseball Ulmer Falcons verlieren gegen Heideköpfe

Ulm / Detlef Groninger

Wie erwartet gab es für die VfB Ulm Falcons in der Baseball-Bundesliga in den Duellen gegen den deutschen Meister Heidenheim Heideköpfe nichts zu erben. Nach dem 0:11 auf der Ostalb musste der Aufsteiger auch vor 200 Zuschauern im heimischen Pfaffenhau mit 3:9 klein beigeben. „Du hast gemerkt, dass Toni fehlt. Mit ihm hätten wir mehr Möglichkeiten“, sagte Falcons-Trainer Senad Sekic. Mit Toni meinte er den Ulmer Top-Werfer Antonio Horvatic, der letztmals wegen seiner Sperre von vier Partien nach einer verbalen Entgleisung gegen einen Schiedsrichter gefehlt hat. „Es fehlt derzeit aber auch ein richtiges Erfolgserlebnis. Das würde die Mannschaft pushen“, fügte Sekic nach drei Niederlagen in Serie hinzu.

Wobei sich die Falcons die deutlichen Pleiten gegen den souveränen Spitzenreiter teilweise auch selbst zuzuschreiben hatten. Schon bei einfachen Spielzügen wurden die möglichen Erfolgsaussichten durch krasse Fehler im Keim erstickt. Zudem schloss der Liganeuling einzelne Aktionen völlig unnötig und überhastet ab. „Die einfachen Dinge gehen nicht mehr so wie noch am Anfang der Saison“, meinte Co-Trainer und Sportdirektor Georg Oberst.

In Heidenheim hatten die Gäste die ersten beiden Durchgänge noch Paroli bieten können. Im dritten Abschnitt fiel dann schon mit dem 6:0-Zwischenstand die Vorentscheidung. Und die Defensive der Heideköpfe konnte nie richtig vor Problemsituationen gestellt werden.

In Ulm hatte zunächst der neuseeländische Nationalspieler Duncan Izaaks die Werferposition eingenommen. Er musste im fünften Abschnitt nach einem gelungen Schlag von Heidenheims Gary Owens zwei Punkte zulassen. Die Vorentscheidung fiel im nächsten Durchgang, als zwei Ulmer Akteure sich beim Werfen und Fangen blamierten und die Gäste innerhalb von fünf Minuten zu drei weiteren Zählern zum 0:7-Zwischenstand kamen. Die drei Falcons-Punkte im Schlussabschnitt wurden durch die schlechten Wurfleistungen von Heidenheims Logan Grigsby begünstigt und dienten nur der Ergebniskosmetik.