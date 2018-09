Hockey Ulmer Damen verlieren zum Auftakt

swp

Nach einem am Anfang ausgeglichenen Spiel unterlag die junge Damen-Mannschaft des SSV Ulm beim Start in die Hockey-Oberliga in Heidelberg mit 0:2. Die Gastgeberinnen übernahmen schnell die Kontrolle über das Spiel und drängten die Ulmerinnen zurück in die Defensive. So konnten die Ulmer vor allem durch Konter gefährlich werden.

Es gelang den Damen von Trainer Matthias Elsner nicht, die nötige Spannung aufrecht zu erhalten, so dass die Heidelbergerinnen nach 15 Minuten verdient mit 1:0 nach Strafecke in Führung gingen. In der Folge gelang es den Ulmerinnen nicht mehr, die Heidelbergerinnen unter Druck zu setzten. Nach 20 Minuten fiel erneut nach Strafecke der spätere 2:0 Endstand. Trainer Matthias Elsner: „Wir hätten uns in der Folge auch nicht über ein drittes oder viertes Tor beschweren dürfen.“ In einer Gewitterpause konnte der Trainer taktische Anpassungen vornehmen.

Maßnahmen, die Wirkung zeigten. Die defensiven Ordnung war wieder hergestellt und es wurden keine Chancen mehr zugelassen. Allerdings gelang es auch weiterhin nicht, zwingende Chancen herauszuspielen. Am Wochenende müssen die Ulmerinnen gleich doppelt ran. Am Samstag geht es zu Hause gegen den TSV Ludwigsburg (13:00 Uhr, Hockeygelände Gänswiese), am Sonntag tritt man beim VFB Stuttgart an. Um die ersten Punkte zu holen, sollte man im Abschluss stärker werden.