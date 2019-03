Turnen Ulm Turnerinnen hinter Stuttgart und Karlsruhe

Ulm / bko

Auf ein erfolgreiches Wochenende blicken die Turnerinnen des Leistungszentrums Ulm zurück: Das erste Frauenteam wird Dritter in der 1. Bundesliga, die Mädchen der zweiten Mannschaft des SSV Ulm 1846 werden sogar Zweite bei ihrer Premiere in der 3. Bundesliga.

Zunächst war die erste Mannschaft von Trainergespann Gabor Szücs und Daniela Nicolai im hessischen Dillenburg an der Reihe, um sich mit den besten deutschen Teams zu messen. Dass es dabei so gut laufen würde, damit hatte kaum jemand gerechnet.

Der Beginn am Balken war noch etwas verhalten. Pia Meier, zwölfjähriges Nachwuchstalent im Ulmer Team, gab ihr Debüt in der Bundesliga. Sie war sichtlich nervös und musste zweimal vom Gerät runter. Ansonsten kam das Team gut durch, vor allem die niederländische Gastturnerin Tisha Volleman turnte einen starken Wettkampf und sammelte nach vier Geräten 51,10 Punkte. damit erreichte sie in der Einzelwertung nach Leah Grießer (52,85) den zweiten Platz. Natalie Wolfgang turnte ebenfalls alle vier Geräte und erreichte mit soliden 45,55 Punkten die sportliche Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften.

Janine Berger war stark am Sprung (13,60) und Barren (13,30). Elisa Gräßler (Sprung 12,20, Barren 10,45) turnte solide. Annika Göttler steuerte insgesamt 20,90 Punkte am Balken und Boden bei.

So erturnten die Ulmerinnen am Ende alles in allem starke 188,60 Punkte und platzierten sich zur Überraschung vieler hinter dem Seriensieger MTV Stuttgart (200,20) und Vizemeister Karlsruhe (193,40) – vor den stärker eingeschätzten Teams aus Tittmoning und Mannheim. „Der Erfolg ist sehr überraschend, doch darf auch nicht überbewertet waren, da andere Mannschaften durch internationale Wettkämpfe zum Teil nicht vollständig waren“, sagte Trainer Szücs. „Aber es ist eine gute Basis, um die Liga zu halten.

Starke Gastturnerin

Die Mädchen der Zweiten Ulmer Mannschaft (3. Liga) setzten die Erfolgsgeschichte aus dem vergangenen Jahr fort. Nur die Mädchen vom VfL Kirchheim waren etwas stärker als Ulmerinnen.

Maßgeblich am Ulmer Erfolg war die niederländische Gastturnerin Guusje Majoor beteiligt, die mit 46,55 Punkten ebenfalls bei der Einzelwertung den zweiten Platz erreichte. Annika-Joriza Kuhner (41,90), Timea Flaig, Selma Tress, Jannika Greber, Clarissa Metzler, Annika Drechsler und Ann-Krisitin Geyer sorgten mit durchweg guten Leistungen für das klasse Endergebnis von 176,25 Punkten. Damit liegt man knapp drei Punkte hinter dem Tabellenführer der 3. Liga, dem VfL Kirchheim 179,40), und vor der TG Breisgau (171,40).