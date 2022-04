Über einen Mangel an Arbeit können sich die Ulmer Bundesliga-Basketballer nicht beklagen. Alleine das Programm in den kommenden acht Tagen, gerechnet von diesem Dienstag an bis zum Eurocup-Achtelfinale in Badalona, wird der Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic einiges abverlangen (siehe Info).

Dabei...