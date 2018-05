Rhythmische Sportgymnastik TV Wiblingen unter Deutschlands Besten

swp

Die Rhythmischen Sportgymnastinnen des TV Wiblingen haben mit Trainerin Tatjana Postrigan an den deutschen Jugend-Meisterschaften in Berlin teilgenommen. Unter der Leitung von Trainerin Tatjana Postrigan erreichte Viktoriya Usachova in der Jugendleistungsklasse 13 einen beachtlichen zwölften Platz. Auch ihre Teamkolleginnen zeigten hervorragende Leistungen mit dem Ball, den Keulen, dem Band und Reifen. Besonders hervorzuheben war der sechste Platz von Kathrin Arovoj im Reifen-Finale. Luisa Donisz komplettierte das Wiblinger Trio in der Bundeshauptstadt.