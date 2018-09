handball TV Gerhausen und die HSG Langenau/Elchingen überraschen

tom/mhi

Gelungenes Wochenende für die beiden Bezirks-Vertreter in der Hamdball-Württembergliga: Der TV Gerhausen zwang den favorisierten TSV Deizisau mit 29:27 in die Knie, im Nachbarschaftsduell zwischen dem HRW Laupheim und der HSG Langenau/Elchingen behielten die Gäste von der Nau hauchdünn die Oberhand.

Beim TVG herrschte große Erleichterung: Bis zum 15:15 (38) war die Begegnung ausgeglichen, dann nahm der Gastgeber in der Blaubeurer Baumann-Halle das Heft in die Hand: Dank eines engagierten Zwischenspurts bis zum 22:17 (46.) stellte das Team von Trainer Jochen Trinkner die Weichen auf Sieg. Mit diesen unerwarteten zwei Punkten gegen den Viertliga-Absteiger untermauerte der TVG sein Begehren, in dieser Saison keinerlei Kontakt mit dem Abstiegsgespenst haben zu wollen.

Gut machte es auch die HSG in Laupheim: Man merkte früh beiden Teams an, dass keiner Lust hatte, schon wieder als Verlierer vom Platz zu gehen und den Saisonstart völlig in den Sand zu setzen. Die HSG legte immer vor, der HRW glich sofort aus. Dem ehemaligen Langenauer Patrick Müller gelang mit dem Halbzeitpfiff dann sogar die 15:14-Führung für die Rottum-Handballer.

Auch im zweiten Durchgang war die Begegnung stets ausgeglichen. Es wurde um jeden Zentimeter Hallenboden aufopferungsvoll gekämpft. Erst in der 48. Minute gelang Durakovic die erstmalige Zwei-Tore-Führung für Laupheim. Die HSG schlug jedoch zurück und erzielte drei Treffer in Folge zur eigenen 25:24-Führung. Danach ging es im selben Takt wie in Halbzeit eins weiter. Laupheim glich aus, die HSG legte wieder ein Tor vor. 36 Sekunden vor Ende gelang Remane das 28:28 für den HRW. Ein vernünftig vorgetragener letzter Angriff der Gäste wurde dann Sekunden vor Ende durch ein Foulspiel der Laupheimer unterbunden. Henrik Schenk schnappte sich daraufhin die Harzkugel und donnerte sie zur Überraschung aller in der Halle vier Sekunden vor Schluss direkt in das Tor der Gastgeber zum 29:28-Siegtreffer. Die HSG hat damit einen kompletten Fehlstart in die Saison abgewendet und geht mit neuem Selbstvertrauen in das nächste Derby am kommenden Samstag gegen den ebenfalls siegreichen TV Gerhausen.