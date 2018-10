Handball TV Gerhausen top, HSG Langenau mit einem Flop

dko/mhi

Die Gerhauser Mannschaft um Trainer Jochen Trinkner war zu Gast bei der Spielgemeinschaft Hebrechtingen – Bolheim. Der TVG gewann in der Bibrishalle in Herbrechtingen mit 30:23 und steht jetzt mit 6:6 Punkten im Mittelfeld der Handball-Württembergliga. Die Männer vom Blautopf erwischten den besseren Start und führten nach knapp vier Minuten mit 3:0, kurz darauf sogar mit 5:1. Der TVG spielte konzentriert weiter. Über die Zwischenstände 8:3 und 11:6 ging man mit einer verdienten 13:10-Führung in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte zielte die Mannschaft darauf ab, die Leistung aus der ersten Halbzeit zu halten. So erspielte man sich innerhalb von knapp 13 Minuten nach Wiederanpfiff einen beruhigenden Sechs-Tore-Vorsprung. Angetrieben von den Unsicherheiten der Heimmannschaft hielt der TVG das Polster konstant und sicherte sich damit die nächsten beiden Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Grundlage des Erfolgs war ein engagiertes und motiviertes Abwehrverhalten. Zusätzlich hatte man an diesem Abend einen gut aufgelegten Marco Azevedo Marques im TVG-Tor.

Und beim Liga-Rivalen HSG Langenau/Elchingen? Beginnen wir mit einem Rückblick: Es war im September 2006, das erste Heimspiel nach dem Aufstieg in die Regionalliga gegen den damaligen Topfavoriten HSC Coburg. Die Franken, damals gespickt mit weißrussischen und tschechischen Nationalspielern, spielte mit der HSG Katz und Maus. Chancenlos setzte es für die Langenauer eine schallende 30:47-Ohrfeige. Ähnliches spielte sich am Samstag in der Pfleghofhalle ab. Der TSB Schwäbisch Gmünd, Absteiger aus der BWOL, zeigte, vor allem in Durchgang eins, der HSG schonungslos die Grenzen auf. Bis zum 6:8 durch Lars Braun konnten die Gastgeber das Ergebnis noch freundlich gestalten. Aber die Gmünder waren mindestens eine Klasse besser. Über einen 13:24-Rückstand zur Halbzeit ging es in eine 30:38-Klatsche.