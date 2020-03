Seit dem sensationellen dritten Platz im Finale der Kunstturn-Bundesliga der Frauen Anfang November in Ludwigsburg ist nicht allzu viel passiert beim SSV Ulm 1846. Zu wenig, finden die Sportlerinnen. Vor allem, dass in der am Samstag in Karlsruhe startenden Bundesliga-Saison 2020 eine mögliche erne...