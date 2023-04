Das Geburtstagskind jubelte gleich nach der Übung von Robert Tvorogal am Reck. Der litauische Gastturner brachte den TSV Pfuhl mit einer spektakulären Übung am Königsgerät gegen Eintracht Frankfurt uneinholbar 40:25 in Führung, als noch drei Duelle Mann gegen Mann ausstanden. Pfuhls Trainer Ro...