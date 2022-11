„Wir bleiben in der ersten Liga. Wir haben sehr viel erreicht“, sagt Adem Asil. „Nächstes Jahr ist wieder eine Chance da“, blickt der türkische Ausnahmeturner jetzt schon auf die kommende Saison, in der er voraussichtlich wieder für den TSV Pfuhl an die Geräte gehen wird. Zum einen liegt...