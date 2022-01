In seinen ersten beiden Spielzeiten in der Tischtennis-Bundesliga wurde Traditionsklub TTC Fulda-Maberzell zum Lieblingsgegner des 2019 neu gegründeten TTC Neu-Ulm. Alle vier Begegnungen gewannen die Bayern, meist sogar recht eindeutig. Die Ernüchterung folgte am 12. September in Pfaffenhofen. Bei...