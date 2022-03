Er ist von Anfang an dabei, das Gesicht des Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm. Noch, muss man sagen. Denn Tiago Apolonia, Mann der ersten Stunde beim TTC, verlässt den Verein am Ende der laufenden Saison. An diesem Sonntag (15 Uhr) bestreitet der Portugiese sein letztes Heimspiel für die Neu-...