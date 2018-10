Tischtennis TSV Herrlingen mit klarem Sieg

Herrlingen / swp

Das Duell um wichtige Punkte für den Klassenerhalt in der Tischtennis-Oberliga beim direkten Konkurrenten TTV Burgstetten konnten die Damen des TSV Herrlingen überraschend deutlich mit 8:2 für sich entscheiden.

Die Herrlinger hatten dabei

sicherlich den Vorteil, dass der Gastgeber aufgrund von Erkrankung nicht in Bestbesetzung antreten konnte. In zwei

umkämpften Doppelpartien trennte man sich zunächst mit 1:1 zum Start in die Partie. Danach gelangen den TSV-Damen zwei „Breaks“ und sie konnten alle Einzel zu einer beruhigenden und letztlich vorentscheidenden 5:1-Führung gewinnen.