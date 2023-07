Nur eine Woche nach Platz drei bei den deutschen Meisterschaften in Düsseldorf hat Triathletin Marlene Gomez-Göggel ein nächstes, ganz dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die 30-Jährige vom SSV Ulm 1846 wurde am Samstag bei der Supersprint-WM in Hamburg Fünfte. „Ich bin ziemlich kaputt, aber noch ...