Reiten Traumwertung 9,0: Dorothee Schmid schwebt über die Naturhindernisse

Bodo Battenberg enttäuscht

Die Stars in Urspring saßen schon beim ersten Turnier-Teil am Mittwoch auf ihren Nachwuchspferden im Sattel. In der Geländepferdeprüfung Klasse L wurde Falk Filip Finn Westerich aus Ruppertshofen auf Daredevil Vierter und Olympiateilnehmer Bodo Battenberg auf Blitzlicht Siebter. In der Klasse A ließ der Urspringer Norbert Freistedt auf Amadei als Zweiter Battenberg auch hinter sich. Der Olympia­teilnehmer wurde Vierter.