Er wird mittlerweile schon kopiert. Und zwar von den eigenen Fans. Ratiopharm Ulm rief vor dem Heimspiel am Mittwoch dazu auf, den „Tono“ zu machen. Die Anhänger sollten sich stürmisch umarmen, so wie es Cheftrainer Anton Gavel nach dem Auswärtssieg in Berlin mit seinem Assistenten Tyron McCo...