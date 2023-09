Benjamin Klöppel holt sich noch schnell eine Spezi. Seine Mittagspause hat gerade erst begonnen. Er ist an seinem Arbeitsplatz in Neu-Ulm, in einem von der Herbstsonne erhitzten Container. Klöppel ist zurück im Alltag.

Fünf Tage zuvor bot sich ein gänzlich anderes Bild. In den Südtiroler Alpen ...